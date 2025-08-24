PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Pflegeheim

Eisenach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in ein Pflegeheim in der Eisenacher Clemensstraße. Durch unbekannte Täter wurde ein Kellerfenster eingetreten und sich so Zutritt zum Kellerbereich verschafft. Gewaltsam wurde eine weitere Tür geöffnet, hinter der sich ein Vorratsraum für Essen verbarg. Es wurden diverse Lebensmittel entwendet. An Fenster und Tür entstand Sachschaden von insgesamt ca. 700 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0219977/2025) entgegen.(vt)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

