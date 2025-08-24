PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Viel Qualm für nichts

Eisenach (ots)

Die Feuerwehr und die Polizei wurden am 23.08.2025 gegen 16:20 Uhr in die Gothaer Straße in Eisenach gerufen. Dort solle eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses brennen. Nachdem alle Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen waren, flog ein Topf aus dem Fenster. Wie sich schnell herausstellte, brannte zum Glück keine Wohnung. Lediglich ein 39-jähriger Bewohner versuchte etwas zu kochen. Als er feststellte, daß dieser Versuch mißlang und das Essen anbrannte, warf er den Topf aus dem Fenster. Es ist zum Glück kein Schaden eingetreten. (vt)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 09:49

    LPI-GTH: Einbruch in Pflegeheim

    Eisenach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in ein Pflegeheim in der Eisenacher Clemensstraße. Durch unbekannte Täter wurde ein Kellerfenster eingetreten und sich so Zutritt zum Kellerbereich verschafft. Gewaltsam wurde eine weitere Tür geöffnet, hinter der sich ein Vorratsraum für Essen verbarg. Es wurden diverse Lebensmittel entwendet. An Fenster und Tür entstand Sachschaden von insgesamt ca. 700 Euro. Zeugenhinweise nimmt die ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 09:20

    LPI-GTH: Körperverletzung in Bahnhof - Zeugensuche

    Eisenach (ots) - Am 24.08.2025 gegen 07:20 Uhr befanden sich ein 21-jähriger Mann aus Gerstungen sowie eine Gruppe aus vier weiteren, unbekannten Personen im Wartebereich des Eisenacher Bahnhofs. Der 21-Jährige bat die Vierergruppe um etwas mehr Ruhe. Hierauf stand eine männliche Person aus der Gruppe auf und schlug mehrfach auf den 21-Jährigen ein. Dann verließ die Gruppe den Bahnhof durch den Nordausgang. Der ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 08:46

    LPI-GTH: Unfallgeschehen

    Laucha / LK Gotha (ots) - Sachschaden an zwei Pkw entstand am Samstagnachmittag bei einem Parkrämpler in Laucha. Eine 81jährige Skodafahrerin stieß auf dem Parkplatz der Parkgaststätte in Laucha mit ihrem Pkw gegen einen abgeparkten anderen Skoda. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtunfallschaden in Höhe von 1100 EUR. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren