LPI-GTH: Kraftstoff entwendet
Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)
Aus einem im Bereich "An der Waage" geparkten MAN Lkw entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen rund 300 Liter Dieselkraftstoff. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 15. August, 13.00 Uhr und gestern, 08.20 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0220074/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell