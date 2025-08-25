LPI-GTH: Kraftstoff entwendet

Eisenach (ots) - Die Feuerwehr und die Polizei wurden am 23.08.2025 gegen 16:20 Uhr in die Gothaer Straße in Eisenach gerufen. Dort solle eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses brennen. Nachdem alle Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen waren, flog ein Topf aus dem Fenster. Wie sich schnell herausstellte, brannte zum Glück keine Wohnung. Lediglich ein 39-jähriger Bewohner versuchte etwas zu kochen. Als er feststellte, daß dieser Versuch mißlang und das Essen anbrannte, ...

