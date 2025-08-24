LPI-GTH: Fahren unter Alkoholeinfluß

Eisenach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in ein Pflegeheim in der Eisenacher Clemensstraße. Durch unbekannte Täter wurde ein Kellerfenster eingetreten und sich so Zutritt zum Kellerbereich verschafft. Gewaltsam wurde eine weitere Tür geöffnet, hinter der sich ein Vorratsraum für Essen verbarg. Es wurden diverse Lebensmittel entwendet. An Fenster und Tür entstand Sachschaden von insgesamt ca. 700 Euro. Zeugenhinweise nimmt die ...

