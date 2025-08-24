LPI-GTH: Fahren unter Alkoholeinfluß
Werra-Suhl-Tal (ots)
Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr führten Polizeibeamten der PI Eisenach eine Verkehrskontrolle in der Werrastraße bei einem 67-jährigen Opelfahrer durch. Da in seinem Atem Alkohol wahrgenommen werden konnte, wurde mit ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser erbrachte ein Resultat 0,73 Promille. In der weiteren Folge wird nun gegen den Kraftfahrzeugführer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze erstattet.(vt)
