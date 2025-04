Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Konz (ots)

Im Zeitraum 11.04.2025 13:00 Uhr bis 14.04.2025 07:00 Uhr kam es in der Saarburger Straße Ecke Brunnenstraße in 54329 Konz-Könen zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle. Der/die unbekannte(n) Täter haben die gläserne Seitenscheibe der Bushaltestelle, vermutlich mit Pflastersteinen, welche noch vor Ort lagen, beworfen/eingeschlagen, sodass hierdurch die Scheibe stark beschädigt wurde. Die geschätzte Schadenshöhe beziffert sich auf einen mittleren, dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell