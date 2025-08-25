LPI-GTH: Brand
Arnstadt (ots)
In einem Mehrfamilienhaus in der Rankestraße kam es am gestrigen Abend aufgrund eines Brandes zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden drei Personen leicht verletzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das Haus blieb bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell