LPI-GTH: Zu schnell
Eisenach (ots)
Auf der L1016 zwischen Mihla und Eisenach führte die Polizei am 22. August Geschwindigkeitskontrollen durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 km/h sowie 60 km/h für Lkw. 775 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 139 davon zu schnell. Ein Lkw durchfuhr den Bereich mit 82 km/h und ein Pkw-Fahrer mit 115 km/h. Bescheide zu Geschwindigkeitsverstößen werden postalisch zugestellt. Die Ahndung erfolgt gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell