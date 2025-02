Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 02.02.2025 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Verkehrsunfall, Trunkenheit im Straßenverkehr 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Straße 142, Parkplatz Trinkgut Verkehrsunfallzeitpunkt 01.02.2025, 14:12 Uhr Der Verkehrsunfallverursacher versuchte auf dem o.g. Parkplatz mit seiner Piaggio Ape zwischen zwei ordnungsgemäß, nebeneinander geparkten Pkw zu parken. Hierbei touchierte er zunächst beide Pkw und verkeilte sich letztlich. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten ein starker Alkoholgeruch bei dem Verkehrsunfallverursacher festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, aber an beiden Pkw und an der Piaggio Ape entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 3700,- Euro. Die beteiligten Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Gegen den Verkehrsunfallverursacher wurde u.a. ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Verkehrsraum unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln/THC, unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeugs Kontrollörtlichkeit BAB 39, kurz vor der Abfahrt auf die BAB 7 in Richtung Hildesheim Kontrollzeitpunkt 01.02.2025, 20:45 Uhr Ein Verkehrsteilnehmer meldete eine unsichere Fahrweise des vorausfahrenden Pkw im Bereich Salzgitter-Thiede. Die Fahrt wurde auf der BAB 39 fortgesetzt. Die eingesetzten Beamt*innen konnten an der o.g. Örtlichkeit den Pkw zum Zweck einer Verkehrskontrolle anhalten. Ein freiwillig durchgeführter Urintest ergab, dass der Kraftfahrzeugführer unter dem Einfluss von THC stand. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe unternommen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde weiterhin festgestellt, dass es sich bei dem Pkw um einen Mietwagen gehandelt hat, und die Mieterin ein Familienmitglied des Fahrzeugführers ist. Die Mieterin hatte die Fahrt des Pkw jedoch zu keinem Zeitpunkt gestattet. Gegen den Fahrzeugführer des kontrollierten Pkw wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren (Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Verkehrsraum unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln/THC) und eine Strafanzeige (unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeugs) eingeleitet.

Brand eines Winterräumfahrzeugs der SRB

38229 Salzgitter, Landesstraße 472, zwischen Salzgitter-Salder und Salzgitter-Gebhardshagen 02.02.2025, 06:39 Uhr Während der Verrichtung des Winterdienstes kam es aus bislang unbekannter Ursache zur Brandentwicklung im Führerhaus des Unimog. Der Fahrer stoppte umgehend die Fahrt und verließ das Fahrzeug. Das Führerhaus brannte vollständig aus. Während der Löscharbeiten wurde die L 472 zwischen den o.g. Ortschaften komplett gesperrt. Der Fahrzeugführer wurde vorsorglich zur medizinischen Untersuchung dem Klinikum Salzgitter zugeführt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell