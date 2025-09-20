PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkshrsunfallflucht gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Am Freitag (19.09) gegen 19:20 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW T-Roc, der in der Schulstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 2.000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/96560 entgegen. Berichterstatter: Dümig, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
i.A. Kraft, POK'in
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren