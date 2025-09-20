Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkshrsunfallflucht gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Am Freitag (19.09) gegen 19:20 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW T-Roc, der in der Schulstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 2.000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/96560 entgegen. Berichterstatter: Dümig, PK

