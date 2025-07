Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufregende Nacht - E-Scooter nach Diebstahl aufgefunden

Nordhausen (ots)

Vor einem Restaurant in der Bahnhofstraße entwendete ein unbekannter Dieb gegen 22.15 Uhr innerhalb von fünf Minuten einen abgestellten E-Roller. Gegen 3 Uhr konnte der Eigentümer sein Fahrzeug in der Ullrichstraße orten. Der Roller befand sich in einem Gebüsch am Zorgeufer.

Die Polizei ermittelt zur Klärung des Sachverhaltes. Wer Hinweise zum Tathergang oder dem unbekannten Roller-Fahrer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0194993

