Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug rollt führerlos gegen Hauswand

Roßleben (ots)

Sachschaden an einer Hauswand verursachte am Montagnachmittag ein führerloser Renault. Das Fahrzeug wurde von seiner Fahrzeugführerin gegen 16 Uhr in der Thomas-Müntzer-Straße abgeparkt, jedoch nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert. In der weiteren Folge rollte das Fahrzeug rückwärts die abschüssige Straße entlang und kam von der Fahrbahn ab. Hier prallte das Auto gegen eine Hausfassade und verursachte an dieser Sachschaden.

