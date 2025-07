LPI-NDH: Unterhaltungsmedien geklaut

Mühlhausen (ots) - In der Görmarstraße stieß am Montagnachmittag ein Radfahrer mit einer Fensterscheibe zusammen. Gegen 17.30 Uhr kam es zur Kollision des Mannes, welcher sich hierdurch womöglich am Arm verletzt haben könne. An der Scheibe entstand ein Sachschaden. Der Radfahrer verließ anschließend die Unfallstelle pflichtwidrig in Richtung Karl-Marx-Straße. Durch Zeugen wurde der Mann wie folgt beschrieben: - ...

