POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Mittwoch (26.02.2025), in der Zeit von 19.15 Uhr bis 19.30 Uhr schlug eine bislang unbekannte Person die Seitenscheibe eines blauen Mazda 6 in der Falkensteinstraße ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr