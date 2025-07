Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer kollidiert mit Fensterscheibe und flüchtet

Mühlhausen (ots)

In der Görmarstraße stieß am Montagnachmittag ein Radfahrer mit einer Fensterscheibe zusammen. Gegen 17.30 Uhr kam es zur Kollision des Mannes, welcher sich hierdurch womöglich am Arm verletzt haben könne. An der Scheibe entstand ein Sachschaden. Der Radfahrer verließ anschließend die Unfallstelle pflichtwidrig in Richtung Karl-Marx-Straße.

Durch Zeugen wurde der Mann wie folgt beschrieben:

- männlich - ausländischer Phänotyp - weißes T-Shirt - dunkle Hose - schwarzes Basecap - schwarzes Fahrrad mit einem weißen Fahrradschloss

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Verkehrsunfallflucht ein. Hinweise zu dem Radfahrer werden unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0194911

