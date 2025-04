Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Berufsinformationstag beim Zoll am 26.04.2025 - Das Hauptzollamt Regensburg informiert über Ausbildung und Studium

Regensburg (ots)

Am Samstag, den 26. April 2025, lädt das Hauptzollamt Regensburg in der Zeit von 09:00 bis 14:00 Uhr erneut zu einem Informationstag in der Junkersstraße 12, 93055 Regensburg, ein. Die Veranstaltung richtet sich an Schülerinnen und Schüler von Mittelschulen mit M-Zug, Realschulen, FOS, BOS und Gymnasien sowie an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die sich für die spannenden Aufgaben und vielseitigen Karrieremöglichkeiten beim Zoll interessieren.

Beruf mit Vielfalt und Verantwortung

"Kaum ein Beruf bietet so viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten wie der Zoll - von der klassischen Warenabfertigung und Steuererhebung über die Vollstreckung offener Forderungen bis hin zu Ermittlungen im Bereich der Schwarzarbeit. Genau diese Vielseitigkeit macht unsere Arbeit so spannend." erklärt René Matschke, Leiter des Hauptzollamts Regensburg.

Einblicke, Vorführungen und Beratung aus erster Hand

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm: - Fahrzeugschau mit der neuen, vollmobilen Röntgenanlage - Hundevorführungen um 10:00 Uhr und 12:00 Uhr - Informationsstände zu verschiedenen Arbeitsbereichen des Zolls - Vorträge rund um die Ausbildung und das duale Studium beim Zoll - Gespräche mit Nachwuchskräften, die Einblicke in den Berufsalltag geben

Von der Bekämpfung illegaler Beschäftigung über die Zollfahndung und die Kontrolle des internationalen Warenverkehrs bis hin zur Verzollung von Postsendungen, dem Artenschutz, dem Verbraucherschutz und der Überwachung von Ein- und Ausfuhrverboten - der Berufsinformationstag bietet zahlreiche spannende Einblicke in die Welt des Zolls.

Wichtiger Hinweis:

Am Veranstaltungstag bleibt das Zollamt Regensburg in der Junkersstraße 12 für den regulären Publikumsverkehr geschlossen.

Das Hauptzollamt Regensburg freut sich auf Ihren Besuch!

