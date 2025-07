LPI-NDH: Langfinger erbeuten Simson-Mopeds

Marth (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mazda und einem Volkswagen kam es am Montag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 80 bei Marth. An der Überfahrt zur Landstraße 3080 übersah die linksabbiegende Volkswagenfahrerin den vorfahrtsberechtigten Mazda. Durch die Kollision verletzten sich beide Fahrzeugführerinnen. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Bis 18 ...

mehr