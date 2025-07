Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - VW beschädigt

Meppen (ots)

Am Dienstag, in der Zeit von 15:15 Uhr bis 16:00 Uhr, wurde ein schwarzer VW Golf mit Nordhorner Kennzeichen in der Tiefgarage des Kaufland in Meppen vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen Pkw.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell