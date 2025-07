POL-EL: Spelle - Zeugen nach Unfall gesucht

Lingen (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, dem 15.07.2025, 00:00 Uhr, bis Montag, dem 21.07.2025, 16:00 Uhr, kam es in Lingen, in der Straße An der Schleuse, zu einem Einbruch in ein Bootshaus. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Objekt und entwendeten diverses Werkzeug, darunter auch eine Stichsäge, sowie eine hochwertige Holzbox. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ...

