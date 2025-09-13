PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall unter Beteiligung eines alkoholisierten Fahrradfahrers

Am 12.09.2025, gegen 15:30 Uhr, kam es im Stadtgebiet von Lohne zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrradfahrers und eines Pkw-Fahrers. Ein 37-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrrad den Stadtbereich, als er einen von rechts kommenden, ebenfalls 37-jährigen Pkw-Führer übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung des Fahrradfahrers durch Alkohol und Betäubungsmittel. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Zudem räumte der Mann den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Vechta - Diebstahl eines E-Scooters

Am Freitag, den 12.09.2025, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 11:50 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Driverstraße in Vechta einen E-Scooter der Marke Ninebot. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 entgegen.

Vechta - Brand eines Pkw

Am Samstag, den 13.09.2025, gegen 00:10 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein PKW, Porsche Boxter in schwarz, in der Buchholzstraße auf einem dortigen Firmengelände in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Durch den Brand wurden zwei weitere PKW beschädigt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta
POK Kühling, Dienstschichtleitung
Telefon: 04441/943-116

Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

