Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl mehrerer Tische

Am Dienstag, 09. September 2025 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr entwendeten unbekannte fünf Tische (Festzeltgarnitur), welche auf dem Kirchenvorplatz in der Lange Straße abgestellt worden waren. Es entstand ein Schaden von ca. 250,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 11. September 2025 gegen 08:49 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen Pkw samt Anhänger in deutlich unsicherer Fahrweise. Der Pkw sei bereits mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. Der 56-jährige Lohner konnte durch Einsatzkräfte der Polizei Lohne kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein des 56-Jährigen wurde beschlagnahmt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bakum- Versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Montag, 01. September 2025, 22.00 Uhr bis Freitag, 12. September 2025, 07.00 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Im Neuen Garten in Bakum einzudringen. Dabei wurde die Hauseingangstür beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell