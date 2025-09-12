PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / OT Ramsloh - Diebstahl aus Neubau

In der Zeit zwischen Montag, 08. September 2025 16:30 Uhr bis Donnerstag, 11. September 2025 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Neubaus in der Friedhofstraße und entwendeten mehrere Werkzeuge. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Dachstuhlbrand

Am Donnerstag, 11. September 2025 gegen 12:41 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass aus dem Dachstuhl eines Wohnhauses in der Joseph-Haydn-Straße Rauch komme. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Bösel stand der Dachstuhl bereits in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Bösel, Friesoythe und Garrel gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 11. September 2025 gegen 18:56 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann aus Bösel mit seinem Pkw die Huntestraße, als er durch Einsatzkräfte der Polizei Friesoythe kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein des 64-Jährigen wurde beschlagnahmt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten

Am Donnerstag, 11. September 2025 gegen 11:07 Uhr befuhr ein 19-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw die Straße Röpkendamm. Kurz vor der Einmündung Langenmoorsdamm kam er mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierdurch wurden der 19-Jährige und seine 14-jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus Friesoythe, leicht verletzt. Es stellte sich heraus, dass der 19-Jährige vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

