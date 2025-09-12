PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Verkehrsunfall / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 11. September 2025, gegen 18:35 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Lastrup mit einem Lkw und Anhänger die B 213 in Richtung Löningen. Er beabsichtigte nach links in die Ziegelstraße abzubiegen und beschädigte hierbei ein Verkehrsschild. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 1,89 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein des 61-Jährigen wurde beschlagnahmt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 11:18

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, 10. September 2025 in der Zeit zwischen 07:30 Uhr bis 14:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Lkw vermutlich beim Rangieren das Vordach eines Geschäftes in der Straße Südring. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:17

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:16

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Old.) - Diebstahl von verschiedenen Schaufeln In der Zeit von Freitag 05. September 2025 14:00 Uhr bis Montag, 08. September 2025 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Kirchstraße und entwendeten zwei Tiefschaufeln. Zudem wurden mehrere Liter Diesel aus einem der Bagger entwendet. Eine Schadenssumme steht derzeit nicht fest. Im Zeitraum von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren