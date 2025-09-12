Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Verkehrsunfall / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 11. September 2025, gegen 18:35 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Lastrup mit einem Lkw und Anhänger die B 213 in Richtung Löningen. Er beabsichtigte nach links in die Ziegelstraße abzubiegen und beschädigte hierbei ein Verkehrsschild. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 1,89 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein des 61-Jährigen wurde beschlagnahmt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

