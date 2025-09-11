Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Diebstahl von verschiedenen Schaufeln

In der Zeit von Freitag 05. September 2025 14:00 Uhr bis Montag, 08. September 2025 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Kirchstraße und entwendeten zwei Tiefschaufeln. Zudem wurden mehrere Liter Diesel aus einem der Bagger entwendet. Eine Schadenssumme steht derzeit nicht fest. Im Zeitraum von Freitag, 05. September 2025 17:00 Uhr bis Mittwoch, 10. September 2025 06:50 Uhr wurde von einem Lagerplatz in der Kirchstraße ebenfalls eine Schaufel entwendet. Auch hier steht die Schadenssumme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 10. September 2025 gegen 14:38 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw die Industriestraße und beabsichtigte auf die Varrelbuscher Straße aufzubiegen. Hierbei übersah er einen 40-jährigen Garreler auf seinem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 40-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell