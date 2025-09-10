PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 10. September 2025 gegen 00:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Steinfeld die Straße Zum Hansa-Center, als er durch Einsatzkräfte der Polizei Damme kontrolliert wurde. Ein im Laufe der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Kokain. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,39 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 09. September 2025 in der Zeit zwischen 10:30 Uhr bis 10:54 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem roten Transporter/Kastenwagen einen Pkw, Peugeot in grau, welcher in der Straße Kringelkamp abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 2.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

