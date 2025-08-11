PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Frau unsittlich berührt +++ Einbruch in Lebensmittelmarkt +++ Pedelec aus Keller gestohlen +++ Handtasche aus Auto entwendet +++ Fahrzeug beschädigt - Verursacher flüchtet

Hofheim (ots)

1. Frau unsittlich berührt,

Hofheim, Niederhofheimer Straße, Samstag, 09.08.2025, 12:45 Uhr

(ro)Eine 41-jährige Frau wurde in einer Hofheimer Therme am Samstagmittag von einem unbekannten Mann belästigt. Die Frau hielt sich gegen 12:45 Uhr im Saunabereich auf, als sie von dem Mann unsittlich berührt wurde. Der dunkelgekleidete Täter soll etwa 30 bis 35 Jahre alt sowie ca. 1,70 Meter groß gewesen sein und ein "südländisches Erscheinungsbild", kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart gehabt haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Lebensmittelmarkt,

Sulzbach Main-Taunus-Zentrum, Sonntag, 10.08.2025, 14:00 Uhr bis 15:51 Uhr

(ro)Einbrecher hatten es am Sonntag in Sulzbach auf einen Lebensmittelmarkt im Main-Taunus-Zentrum abgesehen. Zwischen 14:00 Uhr und 15:51 Uhr näherten sich die Täter dem Geschäft, gelangten gewaltsam über eine Schiebetür ins Innere und machten sich dort im Kassenbereich zu schaffen. Bislang ist unklar, ob die Einbrecher auch Diebesgut erbeuteten, bevor sie sich aus dem Staub machten. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

3. Pedelec aus Keller gestohlen,

Bad Soden, Prof.-Much-Straße, Samstag, 09.08.2025, 17:00 Uhr bis Sonntag, 10.08.2025, 12:45 Uhr

(ro)In Bad Soden haben Fahrraddiebe von Samstag auf Sonntag ein Pedelec entwendet.

Wie sie sich zwischen 17:00 Uhr und 12:45 Uhr Zutritt zum Keller eines Mehrparteienhauses in der Prof.-Much-Straße verschafften, ist bislang unklar. Aus einem Abteil ließen die Täter ein graues Pedelec der Marke "Tenways" im Wert von über 2.000 Euro mitgehen.

Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 in Verbindung.

4. Handtasche aus Auto entwendet,

Hofheim, Vincenzstraße, Freitag, 08.08.2025, 09:45 Uhr bis 10:00 Uhr

(ro)Am Freitag wurde in Hofheim eine Handtasche aus einem Fahrzeug gestohlen. Die Besitzerin hatte ihren schwarzen VW Fox um 09:45 Uhr auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs geparkt. Als sie nur 15 Minuten später zurückkehrte, musste sie feststellen, dass eine Scheibe eingeschlagen worden war und die Handtasche aus dem Fußraum fehlte, in der sich unter anderem auch ein Mobiltelefon befand.

Bitte denken Sie daran: Auch ein verschlossenes Auto bietet keinen Schutz für Ihre Wertsachen. Wenn Taschen, Geldbörsen oder Sonnenbrillen offen im Innenraum liegen, ist das eine zusätzliche Einladung für Langfinger. Gehen Sie also auf Nummer sicher und lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück.

Sollten Sie Hinweise zum Aufbruch geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06196) 2079-0.

5. Fahrzeug beschädigt - Verursacher flüchtet, Liederbach, Höchster Straße, Freitag, 08.08.2025, 23:00 Uhr bis Samstag, 09.08.2025, 10:00 Uhr

(ro)Im Liederbacher Ortsteil Oberliederbach kam es zwischen Freitag uns Samstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem die verursachende Person flüchtete. Der Besitzer eines blauen Ford Fiesta hatte sein Fahrzeug in der Höchster Straße in Höhe der Hausnummer 24 zwischen 23:00 Uhr und 10:00 Uhr abgestellt. In diesem Zeitraum hatte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Fiesta vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den hinterlassenen Schaden an der linken Seite des Ford in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern.

Ihre Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06196) 2079-0 entgegen.

