PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl mehrerer Fallrohre und Regenrinnen

In der Zeit von Sonntag, 07. September 2025 12:00 Uhr bis Montag, 08. September 202 12:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter mehrere Fallrohre sowie Regenrinnen aus Kupfer von einem Gastronomiegebäude in der Thüler Kirchstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/93390) entgegen.

Bösel - Einbruch in Imbiss

Am Dienstag, 09. September 2025 zwischen 06:00 Uhr bis 07:50 Uhr begaben sich unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Imbisses und verwüsteten diesen. Anschließend begaben sie sich in eine darüberliegende Wohnung, wo sie vom Wohnungsinhaber überrascht wurden. Die Täter entwendeten alkoholische Getränke und persönliche Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 11:56

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Am Dienstag, 09. September 2025 gegen 07:25 Uhr befuhr ein 40-jähriger Friesoyther mit einem Transporter die Straße Am Raddetal in Richtung Herßumer Straße. Beim queren der Elberger Straße missachtete er die Vorfahrt eines 42-jährigen Mannes aus Sögel, welcher mit seinem Pkw die Elberger Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 12:00

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Dieseldiebstahl von Baustelle Im Zeitraum von Freitag, den 05.09.2025 (15:00 Uhr) bis Montag, den 08.09.2025 (07:00 Uhr) begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle am Siegeweg und entwendeten aus insgesamt drei Baufahrzeugen Diesel in großem Umfang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen. Vechta - Verkehrsunfall mit vier ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 11:59

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Wohnmobil gerät in Brand Am Montag, den 08.09.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Bösel gegen 17:40 Uhr zu einem Brand eines Wohnmobils in ein Waldstück an die Riege-Wolfstange alarmiert. Durch den Brand wurde das Wohnmobil vollständig zerstört, ein Übergreifen auf den Wald konnte verhindert werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Der Besitzer des Wohnmobils ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren