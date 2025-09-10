Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl mehrerer Fallrohre und Regenrinnen

In der Zeit von Sonntag, 07. September 2025 12:00 Uhr bis Montag, 08. September 202 12:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter mehrere Fallrohre sowie Regenrinnen aus Kupfer von einem Gastronomiegebäude in der Thüler Kirchstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/93390) entgegen.

Bösel - Einbruch in Imbiss

Am Dienstag, 09. September 2025 zwischen 06:00 Uhr bis 07:50 Uhr begaben sich unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Imbisses und verwüsteten diesen. Anschließend begaben sie sich in eine darüberliegende Wohnung, wo sie vom Wohnungsinhaber überrascht wurden. Die Täter entwendeten alkoholische Getränke und persönliche Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell