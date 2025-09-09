PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Wohnmobil gerät in Brand

Am Montag, den 08.09.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Bösel gegen 17:40 Uhr zu einem Brand eines Wohnmobils in ein Waldstück an die Riege-Wolfstange alarmiert. Durch den Brand wurde das Wohnmobil vollständig zerstört, ein Übergreifen auf den Wald konnte verhindert werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Der Besitzer des Wohnmobils wurde bei eigenen Löschversuchen leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Barßel - Snackautomat beschädigt

Am Montag, den 08.09.2025, kam es gegen 21:00 Uhr zu einer Beschädigung eines Snackautomaten an der Friesoyther Straße. Hiernach randalierten mehrere Personen, ersten Erkenntnissen nach Jugendliche, an genannter Örtlichkeit und beschädigten hierbei einen aufgestellten Snackautomaten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499/922200 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

