Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Geschäft für Gartenbedarf

In der Zeit von Sonntag, den 07.09.2025 (17:00 Uhr) bis Montag, den 08.09.2025 (08:00 Uhr), begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Geschäftes für Gartenbedarf an der Werner-Baumbach-Straße und entwendeten diverse Gartenskulpturen und Dekorationsgegenstände. Zudem wurden einige Gegenstände beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl einer Bronzefigur

Im Zeitraum von Sonntag, den 07.09.2025 (13:00 Uhr) bis Montag, den 08.09.2025 (15:15 Uhr) entwendete ein unbekannter Täter eine große Bronzefigur in Form eines Baumes von einer Grabstätte auf dem St.-Josef-Friedhof. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 08.09.2025, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 10:00 Uhr und 10:25 Uhr einen ordnungsgemäß abgestellten PKW Mercedes Benz E 300 auf dem überdachten Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Soestenstraße. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Fehlende Versicherung und Urkundenfälschung

Am Montag, den 08.09.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 23:15 Uhr einen 17-jährigen Mofa-Fahrer aus Lastrup auf der Sevelter Straße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass am Mofa die Kennzeichen eines anderen Mofas angebracht waren, insofern kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Jugendliche seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Cloppenburg - Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Am Montag, den 08.09.2025, fuhr ein 32-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg auf dem Grundstück einer Tankstelle rückwärts aus einer Parklücke heraus und kollidierte hierbei mit einem dahinterstehenden Kleintransporter. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- EUR. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich bei dem Cloppenburger eine Beeinflussung durch Alkohol heraus (1,43 Promille). Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Cappeln/Sevelten - Kaugummiautomat aufgebrochen

In der Zeit von Samstag, den 06.09.2025 (13:00 Uhr) bis Montag, den 08.09.2025 (17:00 Uhr), brachen unbekannte Täter einen Kaugummiautomaten in der Kastanienstraße auf und entwendeten den Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cappeln/Sevelten - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Samstag, den 06.09.2025 (14:00 Uhr) bis Montag, den 08.09.2025 (16:30 Uhr), drangen unbekannte Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster in ein nicht bewohntes Wohnhaus ein und entwendeten diverses Werkzeug sowie Getränkekisten. Dieser Sachverhalt könnte mit dem Aufbruch des Kaugummiautomaten im Zusammenhang stehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Garrel - Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Am Montag, den 08.09.2025, befuhr ein 10-jähriges Kind aus Garrel auf einem Pedelec die Soestestraße in Richtung Eulenweg. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 43-jährigen PKW-Führer aus Garrel, der die Straße Zum Dickenstroh befuhr. Das Kind fiel zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen nach schwer und wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell