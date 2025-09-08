PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Brand eines Holzunterstandes

Am Sonntag, 07. September 2025 gegen 13:30 Uhr geriet vermutlich aufgrund zuvor entsorgter, nicht abgekühlter Asche ein Holzunterstand in der Dorfstraße in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Cappeln und Cloppenburg gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 07. September 2025 gegen 06:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Essen (Old.) mit einem Pkw die Schillerstraße und bog nach links auf die Brechtstraße ab. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun und einer Mauer. Er fuhr zunächst weiter, ließ den beschädigten Pkw dann einige Straßen weiter stehen und flüchtete zu Fuß. Der Fahrer konnte im Nahbereich angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der 30-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, der genutzte Pkw war nicht zugelassen und versichert. Es entstand ein Schaden von ca. 3.500,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 10:12

    POL-CLP: Nachtrag zum tödlichen Verkehrsunfall in Lastrup

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - tödlicher Verkehrsunfall Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 15:30 Uhr auf der Hemmelter Straße. Ein 80-jähriger Molberger kreuzte mit einem E-Bike von der Straße Auf dem Sande kommend die Hemmelter Straße und übersah dabei einen aus Richtung Hemmelte kommenden 16-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftrad auf der Hemmelter Straße fuhr. Durch den ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 17:35

    POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 05.09.2025 bis 06.09.2025

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am 06.09.2025, gegen 11:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße/ An der Gräfe in Vechta zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Ein 26-Jähriger Menslager befuhr mit seinem BMW die Bahnhofstraße und beabsichtigte nach links in die Franz-Vorwerk-Straße abzubiegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren