Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Brand eines Holzunterstandes

Am Sonntag, 07. September 2025 gegen 13:30 Uhr geriet vermutlich aufgrund zuvor entsorgter, nicht abgekühlter Asche ein Holzunterstand in der Dorfstraße in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Cappeln und Cloppenburg gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 07. September 2025 gegen 06:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Essen (Old.) mit einem Pkw die Schillerstraße und bog nach links auf die Brechtstraße ab. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun und einer Mauer. Er fuhr zunächst weiter, ließ den beschädigten Pkw dann einige Straßen weiter stehen und flüchtete zu Fuß. Der Fahrer konnte im Nahbereich angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der 30-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, der genutzte Pkw war nicht zugelassen und versichert. Es entstand ein Schaden von ca. 3.500,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell