Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 05.09.2025 bis 06.09.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am 06.09.2025, gegen 11:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße/ An der Gräfe in Vechta zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Ein 26-Jähriger Menslager befuhr mit seinem BMW die Bahnhofstraße und beabsichtigte nach links in die Franz-Vorwerk-Straße abzubiegen. Dabei übersah er die eine links kommende, vorfahrtberechtigte, 50-Jährige Lohnerin mit ihrem 4-Jährigen Kind. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden PKW. Zudem stieß der PKW der Lohnerin noch mit einem weiterem PKW, einer 64-Jährigen Vechtaerin zusammen, die auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung auf der Linksabbiegerspur wartete. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13.000 EUR. Durch den Zusammenstoß wurde das 4-Jährige Kind sowie die 64-Jährige Vechtaerin leicht verletzt.

Damme/Rüschendorf: Vandalismus im Pfarrheim In der Nacht von Freitag (05.09.2025) auf Samstag (06.09.2025) drangen unbekannte Täter in das Pfarrheim in Rüschendorf ein und verwüsteten dort die Toilettenräume, die Küche sowie einen Musikraum im Obergeschoss. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Schadenssumme ist bisher noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Damme unter der Telefonnummer 05491/999360 zu melden.

