Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 05.09.2025 bis 07.09.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta: Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht vom 4.09.2025 auf den 05.09.2025 ist es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW Citroen C3 im Bereich Bremer Tor gekommen. Durch u.T. wurde die Beifahrerseite des PKW zerkratzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzten.

Dinklage: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag den 04.09.2025 wurde gg 12 Uhr ein PKW auf der Straße Hinterm Stege in Dinklage kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die 50 - jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 50 - jährige Halter des Fahrzeuges befand sich auf dem Beifahrersitz. Es wurde gg beide Personen ein Verfahren eingeleitet.

Vechta: Verkehrsunfallflucht mit entwendeten PKW Am 04.09.2025 ab 20:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen PKW BMW X6 in schwarz in der Theodor-Heuss-Straße in Vechta. Das Fahrzeug war auf einem Parkstreifen abgestellt. In der Nacht verunfallte der PKW im Grünenmoor Vechta, der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle. Zuvor entzog sich das Fahrzeug einer polizeilichen Kontrolle durch Flucht. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

