Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 05.-06.09.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen und dem späteren 31-jährigen männlichen Opfer aus Cloppenburg in der Bürgermeister-Heukamp-Straße in Cloppenburg. In diesem Zusammenhang wurde das Opfer durch die bislang unbekannten Täter geschlagen und leicht verletzt. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Cloppenburg - Ladendiebstahl

Am Freitag gegen 15:45 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Kaufland-Verbrauchermarktes, dass ein Mann Ware in seinem Rucksack verstaut und anschließend den Kassenbereich passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Als der Angestellte den Mann ansprach, flüchtete dieser aus dem Markt und entfernte sich in unbekannte Richtung. Auch hier sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich zu melden.

Cloppenburg - Diebstahl eines Kennzeichens In der Zeit von Donnerstag 12:00 Uhr bis Freitag 10:00 Uhr wurde das hintere Kennzeichen CLP-XM 168 von einem Skoda, welcher an der Schulstraße in Cloppenburg geparkt stand, entwendet. Täterhinwiese liegen bislang nicht vor.

Höltinghausen - Diebstahl aus Angelhütte Bereits am Sonntag, dem 31.08. kam es zu einem Diebstahl aus einer Angelhütte in Höltinghausen im Bereich zwischen der Bundesstraße und der Straße Bruchwiesen. Hierbei entwendeten die Täter diverse Angelgegenstände im Wert von ca. 3500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emstek unter Telefon 04473/932180 zu melden.

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Bikes

Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr wurde ein weißes E-Bike der Marke Raleigh mitsamt einem Kinderanhänger an der Amselstraße in Cloppenburg entwendet. Nach Anzeigeerstattung durch die Geschädigten am Freitag konnte eine Streife der Polizei zwei amtsbekannte Männer aus Bösel und Cloppenburg am Abend an der Soestenstraße mit dem Fahrrad antreffen. Der Anhänger konnte wenig später ebenfalls sichergestellt werden.

Cappeln - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Donnerstag 19:00 Uhr bis Freitag 16:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen am Westesch in Cappeln abgestellten PKW Mitsubishi vermutlich durch Steinwürfe gegen den Bereich der hinteren Tür auf der Fahrerseite und gegen das Heck. Der Schaden wird auf ca. 4500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Essen - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Schwer verletzt wurde eine 15-Jährige Essenerin bei einem Verkehrsunfall in Essen. Das Mädchen befuhr den Calhorner Kirchweg mit einem Pedelec in Richtung Bartmannsholter Straße und überquerte die Straße, ohne auf den querenden Verkehr zu achten. Ein bevorrechtigter 49-jähriger Badberger, der mit seinem LKW die Bartmannsholter Straße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Das Mädchen wurde frontal durch den LKW erfasst und durch den Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde sie mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag gegen 11:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen auf dem Parkplatz des Action-Marktes an der Emstker Straße in Cloppenburg abgestellten Audi A6 vermutlich beim Ausparken im Bereich der Fahrzeugfront. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen am Porscheweg in Cloppenburg ordnungsgemäß abgestellten Seat Ateca vermutlich beim Vorbeifahren. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro an dem Seat. Auch hier liegen bislang keine Hinweise auf den Verursacher bzw. das Fahrzeug vor, sodass die Polizei auch hier Zeugen sucht.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Am Freitag gegen 23:00 Uhr befuhr eine 18-jährige Lindernerin mit einem VW Passat den Oldenburger Ring in Richtung Ringstraße. Zeitgleich befuhr ein 23-jähriger Löninger mit einem Ford Fiesta die Bremer Straße in Richtung Löningen. An der Kreuzung Oldenburger Straße / Bremer Ring missachtete die 18-Jährige die Vorfahrt des Löningers und es kam zum Unfall. Hierbei wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Es entstand ein Schaden an den PKW in Höhe von ca. 25.000 Euro.

