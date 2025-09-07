PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtrag zum tödlichen Verkehrsunfall in Lastrup

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - tödlicher Verkehrsunfall

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 15:30 Uhr auf der Hemmelter Straße. Ein 80-jähriger Molberger kreuzte mit einem E-Bike von der Straße Auf dem Sande kommend die Hemmelter Straße und übersah dabei einen aus Richtung Hemmelte kommenden 16-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftrad auf der Hemmelter Straße fuhr. Durch den Zusammenstoß kamen alle Beteiligten zu Fall, wobei der 16-Jährige und sein 16-jähriger Sozius aus Cloppenburg leicht verletzt wurden. Der 80-Jährige wurde schwer verletzt und mittels RTW in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 4500 Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Hemmelter Straße voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Bahnhofstraße 62
49661 Cloppenburg
04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Wilke, PHK - Dienstschichtleiter im Einsatz- und Streifendienst

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

