Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg inklusive des Nordkreises für den 06.-07.09.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Brand einer Hecke

Am Freitag, gegen 12:20 Uhr geriet eine Hecke in der Tulpenstraße in Cappeln beim Abbrennen von Unkraut in Brand. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand durch Anwohner und Nachbarn gelöscht werden.

Bösel - Brand einer Mülltonne

Am Samstag gegen 21:10 Uhr geriet aus bislang unbekannten Gründen eine Biotonne in der Ovaerlaher Straße in Bösel in Brand. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke über. Die Freiwillige Feuerwehr Bösel, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Kameraden anrückte, konnte den Brand löschen und Schlimmeres verhindern.

Barßel - Brand in Wohnhaus

Am Samstag gegen 13:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Ringstraße in Barßel gerufen. Dort war es in einem Wohnhaus zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hat ein technisches Gerät auf einem Tisch in einem Büroraum einen Defekt gehabt und war in Brand geraten. Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen ist eine Person durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt worden und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Zur Schadenshöhe konnten bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherung Am Samstag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 34-Jährige aus Cloppenburg mit einem E-Scooter die Bahnhofstraße in Höhe der Beckermannkurve. Da an dem Fahrzeug ein blaues Kennzeichen angebracht war, wurde der Mann zwecks Kontrolle gestoppt. Dabei stellte sich heraus, dass der E-Scooter keine gültige Versicherung aufweist. Aus diesem Grund wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Verstoß Pflichtversicherung

Auch in Löningen stoppte die Polizei einen Fahrer eines Leichtkraftrades, der ohne Pflichtversicherung gegen 23:20 Uhr auf der Lindenallee unterwegs war. Die Polizei untersagt auch dem 27-jährigen Löninger die Weiterfahrt und leitete auch hier ein Strafverfahren ein.

Lastrup - tödlicher Verkehrsunfall

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 15:30 Uhr auf der Hemmelter Straße. Ein 80-jähriger Molberger kreuzte von der Straße Auf dem Sande kommend die Hemmelter Straße und übersah dabei einen aus Richtung Hemmelte kommenden 16-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftrad auf der Hemmelter Straße fuhr. Durch den Zusammenstoß kamen alle Beteiligten zu Fall, wobei der 16-Jährige und sein 16-jähriger Sozius aus Cloppenburg leicht verletzt wurden. Der 80-Jährige wurde schwer verletzt und mittels RTW in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 4500 Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Hemmelter Straße voll gesperrt.

Cappeln - Verkehrsunfall

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Mercedes älterer Bauart, der am Samstag gegen 17:20 Uhr auf der Sevelter Straße in Cappeln in Richtung Sevelten fuhr. In Höhe einer Feldzuwegung musste der 22-jährige Cappelner einem auf das Feld abbiegenden Traktor ausweichen, geriet ins Schleudern, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Der Mann blieb ebenso wie der 67-jährige Fahrer des Traktors aus Cloppenburg unverletzt. Der Schaden an dem Mercedes wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

