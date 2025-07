Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Raub in einer Wohnung +++ Täterfestnahme nach Diebstahl aus Fahrzeugen +++ Einbruch in eine Schule +++ Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Raub in einer Wohnung,

Wiesbaden-Medenbach, Pfingstwiesenstraße, Dienstag, 22.07.2025, 7.55 Uhr

(se)Am Dienstagmorgen gegen 7.55 Uhr überfielen unbekannte Täter eine 32-Jährige in ihrer Wohnung in der Pfingstwiesenstraße in Wiesbaden-Medenbach.

Die Täter klingelten zunächst an der Haustür. Als die Wiesbadenerin die Tür öffnete, wurde unvermittelt Pfefferspray auf sie gesprüht. So drangen die Täter in die Wohnung ein, durchsuchten Räume und raubten Bargeld, bevor sie unerkannt die Flucht antraten. Die 32-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.

Hinweise auf den oder die Täter ergaben sich bisher nicht, die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet daher unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 um Hinweise.

2. Täterfestnahme nach Diebstahl aus Fahrzeugen, Wiesbaden-Bierstadt, Am Wolfsfeld, Dienstag, 22.07.2025, 18.20 Uhr

(se)Am Dienstag konnte die Polizei in Wiesbaden dank eines aufmerksamen Mitteilers einen Dieb festnehmen, der zuvor Gegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen gestohlen hatte.

Der Zeuge konnte beobachten, wie der Täter in der Straße "Am Wolfsfeld" gegen 18.20 Uhr an Türen von Fahrzeugen zog und schaute, ob diese offen sind. Bei einem Fahrzeug wurde der Täter fündig und durchsuchte das Auto. Kurze Zeit nach der Mitteilung an die Polizei konnten die Polizeikräfte einen 25-Jährigen festnehmen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurde Diebesgut in Form von Schmuck und Sonnenbrillen aufgefunden, welches drei angegangenen Fahrzeugen zugeordnet werden konnte. Der 25- Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.

3. Einbruch in eine Schule,

Wiesbaden, Moltkering, Montag, 21.07.2025, 18.00 Uhr - Dienstag, 22.07.2025, 07.30 Uhr

(se)In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Schule in Wiesbaden ein.

Zwischen 18.00 Uhr und 07.30 Uhr verschafften sie sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude im Moltkering. Die Täter durchsuchten Zimmer, stahlen elektronische Gegenstände und flohen dann in unbekannte Richtung. Der Sachschaden und der Wert der Beute werden auf einen unteren, vierstelligen Bereich geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter ergaben sich bisher nicht, die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet daher unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 um Hinweise.

4. Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen,

Wiesbaden, Römerberg, Montag, 21.07.2025, 16.00 Uhr - Dienstag, 22.07.2025, 07.30 Uhr

(se)Ein geparktes Fahrzeug hatten Diebe in der Nacht zum Dienstag in Wiesbaden im Visier. Der Besitzer parkte ein Handwerkerfahrzeug über Nacht in der Straße "Römerberg". Am nächsten Morgen musste er feststellen, dass in das Fahrzeug eingebrochen und die darin befindlichen Werkzeuge verschwunden waren.

Hinweise zur Tat bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345 - 0.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell