Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: E-Scooter-Fahrer leistet Widerstand +++ Räuber scheitert +++ Geschwindigkeitsmessstelle mit vielen Verstößen +++ Exhibitionist zugange +++ Erfolglose Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. E-Scooter-Fahrer leistet Widerstand,

Wiesbaden, Mainz- Kastel, Museumsufer, Sonntag, 20.07.2025, 16.56 Uhr

(se)Am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr leistete am Kasteler Museumsufer in Wiesbaden ein E-Scooter-Fahrer bei seiner Festnahme Widerstand.

Die Polizei kontrollierte einen 49-jährigen Mann, weil dieser mit einem "Joint" in der Hand auf einem E-Scooter fuhr. Die polizeilichen Maßnahmen versuchte der Mann körperlich zu verhindern, sodass er vorläufig festgenommen wurde. Dabei versuchte er die eingesetzten Kräfte zu treten. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

2. Räuber scheitert,

Wiesbaden, Manteuffelstraße, Sonntag, 20.07.2025, 09.34 Uhr

(se)Am Sonntagmorgen versuchte ein bislang unbekannter Räuber Beute in der Manteuffelstraße in Wiesbaden zu machen.

Gegen 09.35 Uhr näherte sich einer 28-jährigen Wiesbadenerin ein Mann und versuchte unter Vorhalten eines Messers Geld zu erbeuten. Das laute Schreien sowie das Wegrennen der Frau schlug den Unbekannten in die Flucht.

Der Täter wurde als mitteleuropäischer Phänotyp (wahrscheinlich Deutscher), ca. 40 - 45 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank mit 3-Tage-Bart und kurz rasierten Haaren an der Seite beschrieben. Er hatte einen olivgrünen Pullover mit Aufdruck, eine Camouflage Basecap sowie eine Sonnenbrille getragen und stand vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Hinweise zur Tat nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

3. Geschwindigkeitsmessstelle mit vielen Verstößen, Wiesbaden, Bundesstraße 455, Bushaltestelle "Siegfriedring", Freitag, 13.55 Uhr - 15.25 Uhr

(se)Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei kontrollierte am Freitag zwischen 13.55 Uhr und 15.25 Uhr an einer Messstelle auf der Bundesstraße 455 in Wiesbaden die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung.

Der Blitzer wurde auf der B455 auf Höhe der Bushaltestelle "Siegfriedring" in Fahrtrichtung Innenstadt aufgebaut. Erlaubt sind an dieser Stelle 70 km/h.

In 90 Minuten Messzeit wurden 380 Fahrzeuge geblitzt. Dabei lagen 269 Verstöße im Verwarngeld- und 111 Verstöße im Bußgeldbereich. Zwei Fahrzeugführern drohen Fahrverbote. Der negative Spitzenreiter wurde mit 117 km/h gemessen.

Geschwindigkeitskontrollen werden durchgeführt, um die Bürgerinnen und Bürger für das Thema Verkehrssicherheit zu sensibilisieren. Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der häufigsten Ursachen für schwere und tödliche Verkehrsunfälle.

4. Exhibitionist zugange,

Wiesbaden-Klarenthal, Fasanerieweg, Sonntag, 20.07.2025, 19.50 Uhr,

(se)Im Bereich des Fasaneriewegs in Klarenthal zeigte sich am Sonntagabend ein unbekannter Mann am Fußweg in Richtung Wellritzpark einer Frau in schamverletzender Art und Weise. Der Mann hat gegen 19.50 Uhr eine Frau angesprochen und an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert.

Der Exhibitionist soll ca. 40 - 50 Jahre alt, etwa 1,80 - 1, 85 Meter groß sowie korpulent gewesen sein. Weiterhin soll der Täter kurze, braune Haare und ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

5. Erfolgloser Einbruch in Wohnhaus - Täter wird gestört, Wiesbaden-Nordenstadt, Junkernstraße Samstag, 19.07.2025, 23.03 Uhr

(se)Am späten Freitagabend kam es in Wiesbaden-Nordenstadt zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Zwei unbekannte Einbrecher wollten gegen 23.00 Uhr gewaltsam die Terassentür eines Einfamilienhauses in der Junkernstraße öffnen. Kurz darauf wurden die Kriminellen von einer Zeugin überrascht, woraufhin sie schnellen Schrittes ohne Beute vom Tatort in Richtung Jenaer Straße flüchteten. Es entstand Sachschaden.

Die beiden Täter konnten mit schlanker Statur, 1,70 - 1,80 Meter groß, schwarzer Sturmmaske und dunkler Bekleidung beschrieben werden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 in Verbindung zu setzen.

6. Versuchter Einbruch in eine Wohnung,

Wiesbaden, Straße der Republik, Sonntag, 20.07.2024, 12.00 Uhr - 18.00 Uhr

(se)Einbrecher versuchten am Sonntag in eine Wohnung in der "Straße der Republik" in Wiesbaden-Biebrich zu gelangen. Zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr wollten sie gewaltsam die Wohnungstür öffnen, scheiterten jedoch und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

7. Erfolgloser Einbruch in Gebäude der freiwilligen Feuerwehr, Wiesbaden, Mainz-Kastel, In der Witz, Dienstag, 08.07.2025 22.00 Uhr - Samstag, 19.07.2025, 16.30 Uhr

(se)In den vergangenen Tagen versuchten unbekannte Täter in ein Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Mainz-Kastel einzubrechen.

Zwischen Dienstag, 08.07.2025, 22.00 Uhr und Samstag, 19.07.2025, 16.30 Uhr, versuchten sie ein Fenster aufzuhebeln. Die Täter ließen danach von der Tatausführung ab und flohen in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird vorläufig auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter ergaben sich bisher nicht, die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet daher unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 um Hinweise.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell