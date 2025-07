Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung im Straßenverkehr +++ Trickdiebstahl im Parkhaus +++ Einbruch in ein berufliches Gymnasium

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung im Straßenverkehr, Wiesbaden, Nordost, Aarstraße, Dienstag, 15.07.2025, 19.02 Uhr

(se)Am Dienstagabend kam es in der Aarstraße in Wiesbaden zu einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es gegen 19.00 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 27-jährigen Rüdesheimer und einem 23-jährigen Wiesbadener. Um den Streit zu klären, stiegen beide Parteien aus ihren Fahrzeugen aus. Im weiteren Verlauf sprühte der Rüdesheimer Pefferspray auf den Wiesbadener. Um den Rüdesheimer an seiner Flucht zu hindern, zerstach daraufhin der Wiesbadener mit einem Teppichmesser einen Reifen vom Fahrzeug seines Kontrahenten.

Beide Männer erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier unter (0611 / 345 - 2340) zu melden.

2. Trickdiebstahl im Parkhaus,

Wiesbaden, Marktplatz, Montag, 14.07.2025, 10.00 Uhr

(se)Am Montag lenkten zwei unbekannte Trickdiebe eine Wiesbadener Seniorin in einem Parkhaus in Wiesbaden ab und entwendeten so Bargeld. Gegen 10.00 Uhr verwickelten die Täter die Wiesbadenerin am Parkautomat im Parkhaus am Marktplatz in ein Gespräch und baten um Hilfe beim Bezahlvorgang. Während einer der Beiden die Wiesbadenerin ablenkte, indem die Seniorin dazu brachte, etwas Kleingeld in den Automaten einzuwerfen, entwendete der andere Mann Bargeld aus ihrer Geldbörse in einem unteren dreistelligen Bereich.

Bei den beiden Trickdieben handelte es sich um zwei Männer im Alter von 30 bis 40 Jahren. Über einen Täter ist zusätzlich noch bekannt, dass er 190 cm groß gewesen sein soll, kurze, braune Haare und zur Tatzeit ein grau-weißes Jackett getragen hatte. Die Polizei in Wiesbaden ermittelt und bittet um Mithilfe unter der Rufnummer (0611 / 345 - 0).

Die Maschen der Trickbetrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen insbesondere Bargeld und Schmuck ist in Gefahr. Die Täter unterschreiten dabei immer die natürliche körperliche Distanz. Deshalb rät die Polizei auf einen Mindestabstand zu achten. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

3. Einbruch in ein berufliches Gymnasium, Wiesbaden, Erbenheim, Berliner Straße Montag, 14.07.2025 17.15 Uhr - Dienstag, 15.07.2025, 07.30 Uhr

(se)In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Schule in der Berliner Straße in Wiesbaden Erbenheim ein.

Zwischen Montag, 18.15 Uhr und Dienstag, 07.30 Uhr, öffneten sie dazu gewaltsam mehrere Fenster. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten, ließen danach von der Tatausführung ab und flohen in unbekannte Richtung. Aktuell ist noch unklar, ob etwas gestohlen wurde. Der Sachschaden wird vorläufig in unterer fünfstelliger Höhe geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter ergeben sich bisher nicht, die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet daher unter der Rufnummer (0611 / 345 - 0) um Hinweise.

