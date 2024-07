POL-OG: Lahr - Brand

Kappel-Grafenhausen, Kappel (ots) - Am Sonntag in der Zeit zwischen 14 und 22:30 Uhr kam es in der Rathausstraße offenbar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw beschädigt wurde und der Verursacher flüchtete. Nach derzeitigen Erkenntnissen parkte eine Frau ihren grauen Mercedes ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand Höhe Gebäude Nr. 33. Später konnte sie ...

mehr