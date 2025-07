Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Bedrohung und Beleidigung zum Nachteil des Sanitätsdienstes +++ Raub von E-Scooter +++ Exhibitionist zugange +++ Werkzeuge von Baustelle gestohlen +++ Brand einer Gartenhütte

Wiesbaden (ots)

1. Bedrohung und Beleidigung zum Nachteil des Sanitätsdienstes, Wiesbaden, Sanitätstation Schiersteiner Hafenfest, Freitag, 11.07.2025, 23.52 Uhr

(se)Am Freitagabend beleidigte und bedrohte ein 39-Jähriger auf dem Schiersteiner Hafenfest in Wiesbaden Einsatzkräfte des Sanitätsdienstes. Gegen Mitternacht urinierte der Mann zunächst gegen einen Sanitätsanhänger. Anschließend setzte er sein aggressives Verhalten fort und beschimpfte und bedrohte Sanitäterinnen und Sanitäter. Die Polizei konnte den Mann schließlich in Gewahrsam nehmen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

2. Raub von E-Scooter,

Wiesbaden, Bierstadt, Limesstraße Samstag 12.07.2025, 21.30 Uhr,

(se)Am Samstagabend raubte ein bislang unbekannter Jugendlicher in der Limesstraße in Wiesbaden Bierstadt einem Zwölfjährigen den E-Scooter.

Gegen 21.30 Uhr sprach der Täter den Jungen aus einer größeren Gruppe heraus an und fragte, ob er das Fahrzeug nutzen dürfte. Als die Frage verneint wurde, schubste der Jugendliche den 12-Jährigen vom E-Scooter und fuhr in Richtung Schultheißstraße davon.

Wer Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des E-Scooters machen kann, wird gebeten, das Haus des Jugendrechtes unter der Rufnummer (0611 / 345 - 0) zu kontaktieren.

3. Exhibitionist zugange,

Wiesbaden, Klarenthal, Lahnstraße Sonntag, 13.07.2025, 16.55 Uhr,

(se)Im Bereich der Lahnstraße in Klarenthal zeigte sich am Sonntagnachmittag ein unbekannter Mann am Fußweg in Richtung Wellritzpark einer Frau in schamverletzender Art und Weise. Der Mann habe gegen 16.55 Uhr aus einem Gebüsch heraus die Frau angesprochen und an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert. Als die Frau sich entfernte, folgte der Mann zunächst. Als die Frau andere Passanten ansprach und um Hilfe bat, entfernte sich der Exhibitionist.

Der Exhibitionist soll ca. 35 Jahre alt, ca. 1.80 Meter groß und dunkelhäutig gewesen sein. Weiterhin soll der Täter gebrochenes Deutsch gesprochen, ein auffällig schiefes Gebiss und kurze, dunkle Haare gehabt haben. Getragen habe er ein T-Shirt und eine kurze, helle Hose.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611 / 345 - 0) entgegen.

4. Werkzeuge von Baustelle gestohlen,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Eleonorenstraße, Freitag, 11.07.2025, 07.00 Uhr bis Freitag, 11.07.2025, 14.30 Uhr

(se)Am Freitag zwischen 07.00 Uhr und 14.20 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Baustelle in der Eleonorenstraße in Mainz-Kastel ein und stahlen mehrere Werkzeuge im Wert von circa 3.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier unter (0611 / 345 - 2340) zu melden.

5. Brand einer Gartenhütte

Wiesbaden, Kastel, Hambuschweg, Sonntag, 13.07.2025, 00:01 Uhr

(se)Am Sonntag um kurz nach Mitternacht kam es im Hambuschweg in Mainz-Kastel zum Brand einer Gartenhütte.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah löschen. Die Hütte wurde durch den Brand dennoch vollständig zerstört. Es entstand Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (0611 / 345 - 0) zu melden.

