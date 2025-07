Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Körperliche Auseinandersetzungen +++ Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Körperliche Auseinandersetzung,

Wiesbaden, Mitte, Bärenstraße, Mittwoch, 16.07.2025, 23.12 Uhr,

(se)Am späten Mittwochabend kam es in Wiesbaden zu einer Auseinandersetzung mit einem unbekannten Täter.

Ersten Erkenntnissen zufolge schlug der Unbekannte gegen 23.15 Uhr einen 34-jährigen Wiesbadener in der Bärenstraße. Der Wiesbadener stürzte dadurch zu Boden. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Unbekannte soll circa 16-18 Jahre alt, ca. 175 cm groß und schwarze, lockige Haare haben und "Walid" genannt werden. Zur Tatzeit habe er eine blaue Jacke und schwarze Schuhe getragen.

Mögliche Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter (0611 / 345 - 2140) entgegen.

2. Körperliche Auseinandersetzung,

Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse, Mittwoch, 16.07.2025, 14.14 Uhr

(se)Am Mittwochmittag schlug ein unbekannter Täter in der Kirchgasse in Wiesbaden zwei Touristen.

Zunächst schrie der Täter gegen 14.15 Uhr ohne erkennbaren Hintergrund eine kanadische Touristengruppe an. Danach schlug er unvermittelt mehrmals zwei Touristen. Diese wurden dabei verletzt. Der Unbekannte floh mit zwei weiteren Männern in Richtung des Luisenforums.

Der Täter soll in der Sprache "patschu" (eine Amtssprache in Afghanistan) gesprochen und wie seine Begleiter ein weißes Oberteil getragen haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Täter dauern an. Mögliche Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter (0611 / 345 - 2140) entgegen.

3. Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Freitag, 04.07.2025, 17.00 Uhr bis Freitag, 11.07.2025, 06:00 Uhr

(se)Zwischen Freitag, 04.07.2025, 17.00 Uhr und Freitag, 11.07.2025, 07.00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Baustelle in der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel ein und stahlen circa 250 Meter Kupferkabel im Wert von circa 5.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier unter (0611 /345 - 2340) zu melden.

