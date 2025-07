Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in ein Restaurant - Besitzer sieht Täter flüchten +++ Supermarkt angegangen

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in ein Restaurant - Besitzer sieht Täter flüchten

Wiesbaden, Mitte, Mauergasse,

Donnerstag, 17.07.202, 05.25 Uhr

(se)Am frühen Donnerstagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Mauergasse in Wiesbaden. Der bislang unbekannte Täter konnte noch auf der Flucht vom Restaurantbesitzer gesehen werden, entkam jedoch.

Gegen 05.25 Uhr drang der Täter über eine Tür gewaltsam in das Objekt ein und stahl Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Als der Betreiber den Täter noch auf der Flucht stellte, bewarf der Einbrecher ihn mit Gegenständen und flüchtete anschließend in Richtung Wilhelmstraße.

Der Unbekannte wird als 40 - 50 Jahre alt, 175 cm groß und mit braunem, mittellangem Haar sowie Bart beschrieben. Er war mit einer grauen "Zip-Jacke", dunklen Jeans, dunklen Schuhen, einer FFP2-Maske bekleidet und trug eine grüne Tragetasche.

Mögliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Supermarkt angegangen,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Fischbacher Straße, Mittwoch, 16.07.2025, 20.10 Uhr bis Donnerstag, 17.07.2025, 10.00 Uhr (se)In der Nacht zu Donnerstag brachen Einbrecher in einen asiatischen Supermarkt in der Fischbacher Straße im Rheingauviertel ein. Der Betreiber der Lokalität stellte am Donnerstag um 10.00 Uhr fest, dass Einbrecher am Werk gewesen sind. Diese hatten in der Nacht die Türen aufgehebelt und den Markt nach Wertgegenständen durchsucht. Mit Bargeld flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611 - 345 -0 zu melden.

