Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fensterscheiben eingeworfen - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

Zahlreiche Fensterscheiben gingen am Wochenende in der Schoenstraße sowie in der Kammgarnstraße zu Bruch. Unbekannte warfen 14 Scheiben an der Hochschule ein. Im Stadtteil Kotten traf es vermutlich am Sonntagnachmittag die Turnhalle der Grundschule, dort waren einem Zeugen drei Jugendliche auf dem Schulgelände aufgefallen. Ob sie etwas mit der Sachbeschädigung zu tun haben, steht aktuell nicht fest. Die Fenster beziehungsweise Oberlichter wurden mit Steinen eingeworfen. Die Polizei sicherte Spuren.

Bereits am Samstag war die Hochschule Ziel von Vandalen geworden (wir berichteten: https://s.rlp.de/mXHblpB). Einen Tatzusammenhang schließt die Polizei nicht aus.

Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und fragen: Wer kann Hinweise geben? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

