Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand einer Hecke

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Montag, 08. September 2025 gegen 01:10 Uhr eine Thuja-Hecke zwischen drei Grundstücken in der Straße Am Torfring in Brand. Der Brand konnte durch Zeugen gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Barßel war für Nachlöscharbeiten vor Ort. Durch den Brand wurden die Hecke, ein Pkw, mehrere Mülltonnen sowie mehrere Meter Gesimse beschädigt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Barßel - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 07. September 2025 gegen 19:38 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Apen mit einem Pkw die Westmarkstraße in Richtung Lohe. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Maisfeld zum Stehen. Hierdurch wurden der 42-Jährige und seine 35-Jährige Beifahrerin leicht verletzt. Bei dem 42-Jährigen Fahrzeugführer war Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnehmbar. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Da sich der 42-Jährige sowie die 35-Jährige sowohl den Rettungskräften als auch den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber verbal aggressiv verhielten wurden sie mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Hierbei wurde niemand verletzt. Zu einer Widerstandshandlung kam es nicht. Beide wurden mittels Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell