Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Brand einer Hecke Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Montag, 08. September 2025 gegen 01:10 Uhr eine Thuja-Hecke zwischen drei Grundstücken in der Straße Am Torfring in Brand. Der Brand konnte durch Zeugen gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Barßel war für Nachlöscharbeiten vor Ort. Durch den Brand wurden die Hecke, ein Pkw, mehrere Mülltonnen sowie mehrere ...

mehr