Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten

Am Dienstag, 09. September 2025 gegen 07:25 Uhr befuhr ein 40-jähriger Friesoyther mit einem Transporter die Straße Am Raddetal in Richtung Herßumer Straße. Beim queren der Elberger Straße missachtete er die Vorfahrt eines 42-jährigen Mannes aus Sögel, welcher mit seinem Pkw die Elberger Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt und in Krankenhäuser transportiert. Es entstand ein schaden von rund 50.000,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 09. September 2025 in der Zeit zwischen 09:55 Uhr bis 12:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw, Kia Sportage in grau, welcher in der Straße Lindenallee auf einem Parkstreifen abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Dienstag, 09. September 2025 gegen 16:45 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau aus Bösel mit einem Transporter die Friesoyther Straße. Ein vorausfahrender 19-jähriger Friesoyther musste verkehrsbedingt halten. Dies sah die 23-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw des 19-jährigen auf, welcher in der Folge auf den Pkw eines 42-jährigen Quakenbrückers geschoben wurde. Durch den Aufprall wurden die 23-Jährige, ein 12-jähriges Kind im Transporter und der 19-Jährige leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell