Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Dieseldiebstahl von Baustelle

Im Zeitraum von Freitag, den 05.09.2025 (15:00 Uhr) bis Montag, den 08.09.2025 (07:00 Uhr) begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle am Siegeweg und entwendeten aus insgesamt drei Baufahrzeugen Diesel in großem Umfang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Am Montag, den 08.09.2025, befuhr eine 40-jährige PKW-Führerin (Mitfahrerinnen: weiblich, 15 J. und 10 J.) die Christoph-Bernhard-Bastei und beabsichtigte nach links in die Franz-Vorwerk-Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie die Vorfahrt eines 33-jährigen PKW-Führers aus Bakum, der mit seinem Fahrzeug An der Gräfte unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem sich alle vier Insassen leicht verletzten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000,- EUR.

Dinklage - PKW beschädigt

In der Zeit von Freitag, den 05.09.2025 (18:30 Uhr) bis Samstag, den 06.09.2025 (08:40 Uhr), beschädigte ein unbekannter Täter einen Außenspiegel eines PKWs an der Straße Auf dem Hövel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Lohne - Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt / Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 08.09.2025, überquerte eine 19-jährige Fußgängerin aus Damme die Landwehrstraße an einer Ampelkreuzung. Hierbei wurde ihr gegen 07:30 Uhr der Vorrang durch einen abbiegenden PKW genommen. Der PKW touchierte die Dammerin leicht am Bein, sodass diese stürzte und sich leicht verletzte. Der PKW-Fahrer, mutmaßlich ein Audi A 3, entfernte sich im Anschluss unerlaubt in Fahrtrichtung Diepholz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Montag, den 08.09.2025, fuhr eine 71-jährige PKW-Führerin aus Lohne von ihrem Grundstück auf die Bokerner Straße. Hierbei übersah sie einen 16-jährigen Pedelec-Fahrer aus Lohne, welcher den Radweg in Fahrtrichtung Lohne nutzte. Infolge des Zusammenstoßes verletzte sich dieser leicht. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1600,- EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

