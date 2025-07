POL-HRO: Airbeat One-Festival - vorläufige Bilanz der Polizeiinspektion Ludwigslust

Parchim (ots) - Am Sonntag, 13.07.2025, kam es gegen 11:30 Uhr in Parchim in der Blutstraße Höhe des Brunnens am Schuhmarkt zu einer Raubstraftat. Eine 79jährige Geschädigte wurde durch den Täter zu Boden gestoßen und es wurde ihr die Handtasche entrissen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: - männlich - 20-25 Jahre - europäisches Aussehen - blondes Haar, an den Seiten und hinten kurz - hochdeutsche Aussprache ...

