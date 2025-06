POL-PDTR: Kreisverkehrswacht und Polizei leisten Beitrag bei der Verkehrserziehung in Kindergärten im Kreis Birkenfeld

Heimbach (Nahe) (ots) - Eine besonders "großartige Leistung" wurde entlang der K 60 zwischen Leitzweiler und Heimbach vollbracht. Auf der kompletten Strecke wurden 40 Leitposten beschädigt, weiterhin wurde ein Gullydeckel ausgehoben. Verkehrsteilnehmer und Polizei fanden die Aktion so toll, dass sie den / die Verursacher gerne namentlich in der gefertigten Strafanzeige erwähnen haben möchten, damit die verdiente Belohnung auch erfolgen kann. Rückfragen bitte an: ...

