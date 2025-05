Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zweiradunfall mit Personenschäden

Reinsfeld (ots)

Am Freitag, dem 30.05.2025, ereignete sich auf der L 148, zwischen den Ortslagen Beuren und Reinsfeld, gegen 14:50 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Motorrad. Dabei war das Leichtkraftrad mit zwei jugendlichen Personen und das Motorrad mit einer Person besetzt. Der Motorradfahrer befuhr den Zubringer von der L 151 kommend in Fahrtrichtung der L 148. Er bog nach links auf die L 148 in Fahrtrichtung Beuren ab und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem auf der vorfahrtberechtigten L 148 fahrenden Leichtkraftrad. Alle drei Personen erlitten hierbei teils schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser transportiert. An den Krafträdern entstand Totalschaden. Der Streckenabschnitt der L 148 war für die Dauer der Unfallaufnahme, zwecks Bergung der Fahrzeuge und im Zuge der Straßenreinigung, zweitweise voll gesperrt. Im Einsatz waren die Polizei Hermeskeil, die Rettungsdienste aus Trier-Ehrang, Nonnweiler und Hermeskeil samt Notarzt, sowie die Feuerwehren aus Reinsfeld und Hermeskeil. Der Landesbetrieb Mobilität hat die Unfallstelle gereinigt und entsprechend beschildert. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell