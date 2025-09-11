Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 10. September 2025 in der Zeit zwischen 07:30 Uhr bis 14:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Lkw vermutlich beim Rangieren das Vordach eines Geschäftes in der Straße Südring. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 10. September 2025 in der Zeit zwischen 06:20 Uhr bis 21:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer en Auflieger eines Sattelschleppers, welcher auf dem Seitenstreifen an der Kopernikusstraße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

